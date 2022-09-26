Бывший участник КВН честно высказался о Маслякове

Бывший участник КВН и ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров сообщил все, что думает об Александре Маслякове. По его словам, это «магический человек».

«Про него столько ходит баек, столько вообще каких-то историй и мифов, но ничем не доказанных, не подтвержденных. Со мной этих мифов не случилось», — развеял он слухи о телеведущем.

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При этом Макаров подчеркнул, что каждое слова Маслякова — «бьет прямо в цель». Александр Васильевич, по его словам, обладает сильной энергетикой.