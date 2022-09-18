Бывший тесть мужа Виктории Лопыревой направит 2 миллиона долларов пострадавшим в Армении

Известный в России бизнесмен и хороший друг многих знаменитостей Самвел Карапетян решил направить два миллиона долларов в качестве помощи мирным жителям Армении, пострадавшим в результате недавней атаки со стороны соседнего Азербайджана.

Об этом сообщила в соцсети дочь президента группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян.

«Стояли, стоим и будем стоять всегда рядом со своим народом!» - написала бизнес-леди в соцсети.

Напомним, фамилия Карапетян стала известна многим россиянам после того, как в начале 2019 года муж Татевик Игорь Булатов ушел от нее к своей беременной любовнице – модели и телеведущей Виктории Лопыревой. В тот нелегкий момент Тату поддержали многие звездные друзья ее семьи, включая Николая Баскова и Андрея Малахова.

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