Бывший солист «Руки Вверх» поздравил младшего сына c днем рождения

Напомним, Жуков и экс-солистка «ВИА Сливки» Регина Бурд женаты уже 15 лет. В их семье растет трое детей — Ника (13 лет), Энджел (12 лет) и младшенький — Мирон.

У Сергея также есть дочь от первого брака по имени Александра. Девушке уже 21 год и она живет в США.