Бывший солист «Руки Вверх» поздравил младшего сына c днем рождения

Бывший солист культовой группы 90-х годов «Руки Вверх», Сергей Жуков, в соцсети поздравил с восьмилетием своего младшего сына Мирона.
«Мирошенька! Пусть каждая твоя улыбка, каждый озорной огонек в твоих глазах, каждое твое объятие напоминает нам, какие мы счастливые мама и папа! Спасибо, что в нашей семье уже восемь лет светит такое солнышко, как ты! С днем рождения, сыночек!» - написал Сергей.
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Напомним, Жуков и экс-солистка «ВИА Сливки» Регина Бурд женаты уже 15 лет. В их семье растет трое детей — Ника (13 лет), Энджел (12 лет) и младшенький — Мирон.
У Сергея также есть дочь от первого брака по имени Александра. Девушке уже 21 год и она живет в США.