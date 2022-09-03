Бывший солист «Ласкового мая», работавший фельдшером, раскрыл сумму своих заработков в группе

Как отметил Антон Токарев, сумма постоянно росла.
Антон Токарев

Антон Токарев. Фото: кадр из фильма «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны»

Бывший фельдшер ленинградской скорой помощи Антон Токарев, который в какой-то момент стал солистом «Ласкового мая», в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» рассказал о своих заработках в музыкальной команде.

«Сначала получал пять тысяч в месяц. А потом мой гонорар составлял, это не для кого не секрет, 30 тысяч рублей в месяц».

Напомним, что Антон Токарев стал солистом «Ласкового мая» зимой 1989 года. Его пригласил продюсер Андрей Разин.

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Добавим, что «Ласковый май» во времена СССР был невероятно популярен. Юрий Шатунов и другие солисты купались в роскоши и утопали в лучах славы.

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