Бывший муж раскритиковал Ким Кардашьян за оголенную пятую точку на обложке журнала

Американский рэпер Канье Уэст дал телеинтервью, в котором раскритиковал свою бывшую жену Ким Кардашьян за откровенные снимки. В частности, он вспомнил, как на днях она оголила свои знаменитые ягодицы в фотосессии для обложки журнала.

«Ким - христианка, но в ее команде есть люди, которые хотят, чтобы она пошла в журнал Interview и выставила свою задницу как 40-летняя мультимиллиардерша с четырьмя черными детьми. Вот как мода, вот как они хотят представь ее», — сказал Канье в эфире Fox News.

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