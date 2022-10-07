Бывший муж раскритиковал Ким Кардашьян за оголенную пятую точку на обложке журнала

Канье Уэст считает, что мир моды делает из многодетной матери-христианки объект для вожделения.
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст дал телеинтервью, в котором раскритиковал свою бывшую жену Ким Кардашьян за откровенные снимки. В частности, он вспомнил, как на днях она оголила свои знаменитые ягодицы в фотосессии для обложки журнала.

«Ким - христианка, но в ее команде есть люди, которые хотят, чтобы она пошла в журнал Interview и выставила свою задницу как 40-летняя мультимиллиардерша с четырьмя черными детьми. Вот как мода, вот как они хотят представь ее», — сказал Канье в эфире Fox News.

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Рэперу также не нравится, как Кардашьян рекламирует свою линию женского белья Skims. Мол, кампания по продвижению этого бренда строится на сексуальности моделей.

«Есть много чрезмерно сексуализированных изображений и других вещей, которые я бы не хотел, чтобы моя жена и мои дочери в будущем делали для продажи этого продукта», - высказался мистер Уэст.

Напомним, он был женат на Ким более шести лет, у пары четверо детей. Но в 2021 году знаменитая модель и бизнесвумен развелась с артистом из-за его взбалмошного характера.

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