Бывший муж обрыдается: Юля Салибекова из «Дома-2» похвасталась точеной фигуркой в велосипедках и топе

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова покрасовалась перед камерой.
Юлия Салибекова

Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном стала публиковать в микроблоге свои провокационные фото и видео.

Во время замужества Юлия Салибекова вела себя довольно сдержанно, а сейчас такое поведение ей явно не к чему.

Юля Салибекова раскрепостилась и демонстрирует, как роскошно может выглядеть женщина после трех беременностей и родов.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором предстала в черных велосипедках и топе. Она красуется перед камерой, показывая свою фигуру, в которой нет изъяна. Мама троих детей - просто статуэточка.

Не исключено, что таким образом Юля Салибекова может дразнить и бывшего мужа Тиграна, мол, смотри, какую красотку потерял.

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Напомним, Юлия и Тигран Салибековы развелись после десяти лет брака. У пары три сына, которые остались с мамой. Тигран же предпочел вернуться на проект и строит сейчас любовь с Юлией Белой.

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