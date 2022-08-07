Бывший муж обрыдается: Юля Салибекова из «Дома-2» похвасталась точеной фигуркой в велосипедках и топе

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном стала публиковать в микроблоге свои провокационные фото и видео.

Во время замужества Юлия Салибекова вела себя довольно сдержанно, а сейчас такое поведение ей явно не к чему.

Юля Салибекова раскрепостилась и демонстрирует, как роскошно может выглядеть женщина после трех беременностей и родов.