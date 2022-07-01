Бывший муж Меган Фокс стал отцом в пятый раз

Свершилось. Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Остин Грин и его новая возлюбленная, танцовщица из американских «Танцев со звездами» Шарна Берджесс стали родителями.

В ночь на 1 июля Шарна опубликовала в социальной сети фото, на котором маленькая ручка сживает большой папин палец. Женщина подписала, что малыш родился 28 июня и получил имя Зейн Уокер Грин.

«Мое сердце теперь навсегда вне моего тела», - трогательно прокомментировала танцовщица.

Для 37-летней Берджесс это первый ребенок, а вот для ее 48-летнего возлюбленного уже пятый. У Брайана есть взрослый сын от отношений с партнершей по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Ваннесой Марсил, а также три мальчугана от бывшей жены, актрисы Меган Фокс. Со своей новой пассией любвеобильный актер познакомился на «Танцах со звездами», и вот она подарила ему пятого сына.

А Брайан-то, наверно, хочет дочку. Все пытается-пытается, и никак…

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