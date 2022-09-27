Бывший муж Ким Кардашьян — британцам: «Я тоже потерял свою королеву»

К гадалке не ходи, Уэст имеет в виду свою бывшую жену Ким Кардашьян, которая развелась с ним в 2021 году. Канье не раз пытался вернуть возлюбленную, публиковал в социальных сетях различные признания, удалял их, снова публиковал что-то провокационное. Активно встречался с другими девушками, но свои чувства к супруге, с которой делит четверых детей, забыть так и не смог.

В недавнем интервью телепередаче Good Morning America он попросил прощения у Ким за все свои выходки.

«Это мать моих детей, и я прошу прощения за любой стресс, который я причинил», — сказал рэпер.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».