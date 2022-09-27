Бывший муж Ким Кардашьян — британцам: «Я тоже потерял свою королеву»

Эпатажный американский рэпер Канье Уэст нестандартно поддержал жителей Великобритании после смерти королевы Елизаветы II. На днях он вышел в популярную социальную сеть и оставил там короткое послание на черном фоне.
«Лондон, я знаю, как вы себя чувствуете. Я тоже потерял свою королеву», — написал 45-летний артист.
Канье Уэст — Лондону. Фото: соцсети
К гадалке не ходи, Уэст имеет в виду свою бывшую жену Ким Кардашьян, которая развелась с ним в 2021 году. Канье не раз пытался вернуть возлюбленную, публиковал в социальных сетях различные признания, удалял их, снова публиковал что-то провокационное. Активно встречался с другими девушками, но свои чувства к супруге, с которой делит четверых детей, забыть так и не смог.
В недавнем интервью телепередаче Good Morning America он попросил прощения у Ким за все свои выходки.
«Это мать моих детей, и я прошу прощения за любой стресс, который я причинил», — сказал рэпер.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».