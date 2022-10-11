Бывший муж Елены Ваенги выставил на продажу квартиру

Продюсер Иван Матвиенко, бывший гражданский муж певицы Елены Ваенги, продает в Санкт-Петербурге квартиру-офис.

В объявлении указывается, что квартира расположена в удачном месте, с видом на Владимирский собор. Площадь недвижимости составляет 74 квадратных метра, в последнее время квартира использовалась в качестве офиса и мастерской.

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Матвиенко приложил к объявлению фото, на котором видны картины — он увлекается живописью. Цена недвижимости составляет 15 миллионов рублей, сообщает издание РИА ФАН.