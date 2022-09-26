Бывший муж Екатерины Климовой не может выехать из России

Звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова подала в суд на бывшего мужа Игоря Петренко из-за того, что тот не платит алименты на детей. Актер задолжал бывшей супруге 360 тысяч рублей и, судя по всему, расплачиваться не намерен.

Как пишет сайт kp.ru, в итоге судебный пристав-исполнитель подал иск в суд о запрете на выезд за границу бывшего мужа. Судебное заседание назначено на 14 ноября.

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Петренко же успешно снимается в кино. Мы его видели в таких популярных картинах, как «Союз спасения», «Чернобыль», «Доктор Краснов». А вот с бизнесом у артиста не ладится.

Одно время он был учредителем в трех фирмах, но все пришлось ликвидировать из-за неликвидности.