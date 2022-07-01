Бывший менеджер Рики Мартина требует с артиста 3 миллиона долларов

Бывший менеджер Рики Мартина подала в суд на певца, требуя с него более 3 миллионов долларов.

Согласно жалобе, поступившей в суд Лос-Анджелеса, Ребекка Друкер руководила делами артиста с 2014 по 2018 и с 2020 по 2022 годы. Она занималась заключением контрактов на записи, гастроли, спонсорские сделки и тому подобное, помогла организовать совместный тур по Северной Америке с Энрике Иглесиасом.

Истец считает, что с ее помощью Мартин заработал миллионы долларов и, следовательно, должен выплатить бывшему менеджеру значительные комиссионные. Ребекка уверяет, что в 2020 году смогла помочь Рики избежать обвинений, которые положили бы конец его музыкальной карьере.

При этом Друкер заявляет, что Мартин регулярно манипулировал ею и лгал, что в конечном итоге привело к ее отставке в апреле текущего года. Певец якобы пытался заставить бывшую помощницу молчать посредством подписки о неразглашении, но женщина отказалась играть по его правилам.

Как сообщает издание Variety, экс-менеджер певца требует суда присяжных. Представители Мартина не стали комментировать ситуацию.

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