Бывшая жена Пьера Нарцисса в третий раз сняла зал для прощания с умершим певцом

Утром 30 июня в здании при больнице Управления делами Президента России должно было начаться несколько раз перенесенное прощание с певцом Пьером Нарциссом.

Корреспондент Teleprogramma.pro прибыл на место, но застал там раздраженную экс-супругу умершего. Валерия Калачева рассказала прессе, что рассчитает на того, что сегодня они все-таки смогут как положено провести гражданскую панихиду.

Женщина возмущена: она уже в третий раз сняла зал для проведения траурного мероприятия, истратила много денег, а камерунская родня певца никак не отдаст тело для прощания. Валерия сказала, что не собирается больше раскошеливаться во всей этой ситуации.