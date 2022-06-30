Бывшая жена Пьера Нарцисса в третий раз сняла зал для прощания с умершим певцом

Утром 30 июня в здании при больнице Управления делами Президента России должно было начаться несколько раз перенесенное прощание с певцом Пьером Нарциссом.
Корреспондент Teleprogramma.pro прибыл на место, но застал там раздраженную экс-супругу умершего. Валерия Калачева рассказала прессе, что рассчитает на того, что сегодня они все-таки смогут как положено провести гражданскую панихиду.
Женщина возмущена: она уже в третий раз сняла зал для проведения траурного мероприятия, истратила много денег, а камерунская родня певца никак не отдаст тело для прощания. Валерия сказала, что не собирается больше раскошеливаться во всей этой ситуации.
Александр Серегин-Кастро приехал на прощание с Пьером Нарциссом. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На месте события также замечен друг Пьера, политик Александр Серегин-Кастро. Он сказал, что привез несколько тысяч роз и собирается раздать их поклонникам умершего. Хотел привезти нарциссы, но не нашел в таком количестве.
По словам Александра, если бы Пьер пожил подольше, мог бы даже стать министром культуры РФ — чтобы показать, насколько Россия многонациональная и чуждая национализму. Он также рассказал что Нарцисс очень любил русских женщин и преклонялся перед ними.
Напомним, певец умер 21 июня в результате неудачной операции на почке. У артиста был целый букет болезней. Бывшая жена певца решила организовать прощание с выпускником «Фабрики звезд», но африканская родня умершего трижды отказалась предоставить тело Нарцисса для гражданской панихиды.
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