Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о гигантских убытках из-за похорон

Родные Пьера Нарцисса несколько раз переносили дату отправки тела на родину. Здесь, в России, всеми делами, связанными с этим, занималась бывшая жена певца — Валерия Калачева. Во время церемонии прощания она поделилась своими переживаниями и рассказала о непомерных тратах:

«Перенос — это каприз его сестры-двойняшки и мамы, не более того. С нашей с Каролиной стороны все было готово сразу. Готовы были профинансировать перелет, самый лучший гроб, зал, прощание. Сейчас еще приедет море алых роз. Мы сделали все и очень долго ждали».

При этом первую попытку репатриации пресекли рано утром: были предъявлены какие-то документы из Камеруна, которые бывшая супруга назвала «не такими уж официальными». Потом перевозку заблокировали вторично.

«И вот сейчас мы договорились, что прощание состоится, но при этом они опять вчера в полночь устроили сюрприз — исподтишка поменяли наш гроб», — приводит слова экс-жены Нарцисса телеканал «360».

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