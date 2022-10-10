Бывшая жена Олега Табакова впервые прервала молчание после его смерти

Первая жена известного актера и режиссера Олега Табакова — Людмила Крылова — на днях отпраздновала свое 84-летие.
Она не любит появляться на людях, ведет затворнический образ жизни, увидеть Людмилу Крылову можно только на сцене театра «Современник», где она служит до сих пор.
После смерти Олега Табакова Людмила Крылова никогда и нигде не высказывалась публично. Лишь спустя четыре с лишним года она согласилась пообщаться с журналистами. Женщина заявила, что не чувствует себя одинокой.
«Не люблю слово «одиночество» — уединение. Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей.
Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место. Лес — это моя страсть, причем лес, который наполнен грибами. Я так люблю смотреть, как они растут. Я с ними разговариваю», — сказала Людмила Крылова журналистам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.
Людмила Крылова. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!»
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Напомним, Олег Табаков и Людмила Крылова прожили в браке 34 года, у пары двое детей — дочь и сын. Олег Табаков оставил первую семью ради Марины Зудиной. В марте 2018 года мэтра не стало.