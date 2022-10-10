Бывшая жена Олега Табакова впервые прервала молчание после его смерти

Первая жена известного актера и режиссера Олега Табакова — Людмила Крылова — на днях отпраздновала свое 84-летие.

Она не любит появляться на людях, ведет затворнический образ жизни, увидеть Людмилу Крылову можно только на сцене театра «Современник», где она служит до сих пор.

После смерти Олега Табакова Людмила Крылова никогда и нигде не высказывалась публично. Лишь спустя четыре с лишним года она согласилась пообщаться с журналистами. Женщина заявила, что не чувствует себя одинокой.