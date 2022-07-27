Бывшая жена Нарцисса отреагировала на появление внебрачного сына у певца

Недавно объявилась девушка по имени Ирен. Она утверждает, что родила в свое время наследника музыканту.

«Недавно убиралась в квартире, в которой он жил. Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера. Во время уборки не заметила ни одной женской вещи. Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверное, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки», — заметила Калачева.

Как отметила Калачева, если эта девушка тусовалась с Нарциссом всего пару дней, то это еще не значит, что Пьер готов был жениться на ней и зачать ребенка, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Пьера Нарцисса не так давно похоронили в семейном склепе в Камеруне. На похоронах собрались все его самые близкие африканские родственники.