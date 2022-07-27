Бывшая жена Нарцисса отреагировала на появление внебрачного сына у певца

Девушка по имени Ирен утверждает, что у нее растет мальчик от музыканта.
Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Бывшая жена музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева не верит, что восьмилетний мальчик, который считает себя внебрачным сыном певца, его родственник.

Недавно объявилась девушка по имени Ирен. Она утверждает, что родила в свое время наследника музыканту.

«Недавно убиралась в квартире, в которой он жил. Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера. Во время уборки не заметила ни одной женской вещи. Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверное, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки», — заметила Калачева.

Как отметила Калачева, если эта девушка тусовалась с Нарциссом всего пару дней, то это еще не значит, что Пьер готов был жениться на ней и зачать ребенка, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Пьера Нарцисса не так давно похоронили в семейном склепе в Камеруне. На похоронах собрались все его самые близкие африканские родственники.

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