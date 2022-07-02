Бывшая жена Нарцисса об интригах в семье певца: «Сестра и мать думали, что я украду тело»

Бывшая жена скоропостижно скончавшегося Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о тотальном недоверии со стороны экс-родни. По ее словам, сестра и мать музыканта подозревали, что она способна украсть тело и захоронить его втайне от близких.

«Сестра и мать Пьера думали, что я украду тело, кремирую и где-то похороню прах», — поделилась женщина.

Хотя Калачева и убеждена, что Нарцисс должен быть предан земле в России, однако она не пошла вопреки воле родных певца.

«Для него и в самом деле на Аллее славы (аллея на Троекуровском кладбище — прим. ред.) есть хорошее место. Он же здесь герой, здесь он и должен быть», — цитирует Калачеву News.ru.

Ранее бывшая жена Пьера Нарцисса впервые назвала официальную причину его смерти.

Также стало известно, что Валерии и ее дочери Каролине-Кристель от Нарцисса досталась квартира в Москве. Экс-жена надеется, что родня певца не будет судиться за наследство.

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