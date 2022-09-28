Бывшая жена Мамаева показала баснословные месячные траты

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, Алана, живет сейчас одна с двумя детьми в московской квартире, которую ей спортсмен оставил после развода.

Девушка больше года судилась с бывшим супругом за алименты и победила. Теперь Мамаев ей платит на детей хорошие деньги.

Поклонники спросили Алану, сколько денег в месяц ей надо, чтобы нормально жить с двумя детьми.

«От 600 тысяч рублей», — ответила она в социальных сетях.

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Алана также показала пользователям в Сети, что за последний месяц потратила 850 тысяч рублей. В списке большую долю занимали рестораны и покупки в интернет-магазинах.