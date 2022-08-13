Бывшая жена Малинина: «Для меня было открытием, что на него покупали билеты за большие деньги»

12 тысяч рублей за два места в третьем ряду — именно такую стоимость билетов на концерт Александра Малинина озвучили кассиры южных городов России. Цифра шокировала бывшую супругу певца Ольгу Зарубину.

Артистка не исключает, что российский слушатель любит творчество ее экс-супруга, однако она и представить себе не может, что билеты на концерты Малинина могут продаваться за бешеные деньги.

«Для меня было открытием, что на него раньше покупали билеты за большие деньги. Вот это для меня было удивлением», — высказалась певица.

Ранее Александр Малинин отправился в гастрольный тур по югу России вместе с сыном Никитой. Однако покупательский спрос не оправдал их ожиданий: артистам не удалось распродать и трети билетов. К слову, певица Анна Семенович оказалась в такой же ситуации.

Источник: prozvezd.