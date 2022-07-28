Бывшая жена Константина Меладзе честно рассказала о его разводе с Брежневой и своем появлении в Италии

На фоне слухов о разводе Константина Меладзе с Верой Брежневой высказалась бывшая жена продюсера, модель Яна Сумм. Мать троих детей композитора, как сообщали в прессе, воссоединилась с ним в Италии, где с весны живет семья Меладзе-старшего, и именно этот факт стал подтверждением, что в личной жизни мужчины наступили большие перемены.

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Яна Сумм отрицает, что у Меладзе что-то с Брежневой не в порядке. И пролила свет на истинные причины своего приезда в Италию, которую давно покинула.