Бывшая жена Грачевского стала неузнаваемо прекрасной: сильно похудела и перекрасилась (фото)

На премьере фильма «Вместе веселее» вместе с мужем-баскетболистом Артемом Кузякиным появилась бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, Анна.

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Модель многие гости мероприятия не узнали, настолько она изменилась. Анна не так давно была пышнотелой знойной брюнеткой с длинными волосами.

А сейчас она значительно похудела, подстриглась и стала блондинкой, словно другой человек! Отметим, что и муж Анны, Артем Кузякин, преобразился: похудел и словно скинул несколько лет вместе с весом — пишет КП.