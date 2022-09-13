Бывшая жена Грачевского стала неузнаваемо прекрасной: сильно похудела и перекрасилась (фото)

Анна Грачевская совсем недавно была знойной брюнеткой.
Анна Грачевская и Артем Кузякин в 2018 году

Анна Грачевская и Артем Кузякин в 2018 году. Фото: Борис Кудрявов / КП

На премьере фильма «Вместе веселее» вместе с мужем-баскетболистом Артемом Кузякиным появилась бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, Анна.

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Модель многие гости мероприятия не узнали, настолько она изменилась. Анна не так давно была пышнотелой знойной брюнеткой с длинными волосами.

А сейчас она значительно похудела, подстриглась и стала блондинкой, словно другой человек! Отметим, что и муж Анны, Артем Кузякин, преобразился: похудел и словно скинул несколько лет вместе с весом —  пишет КП.

 

Анна Грачевская пришла в кинотеатр вместе с мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным. Фото: Борис Кудрявов / КП

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