Бывшая жена Грачевского рассказала, почему не водит дочь на могилу отца

Экс-супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского рассказала о том, к какому соглашению пришла вдова покойного кинорежиссера, Екатерина Белоцерковская, в результате очередного судебного разбирательства.

Тяжбы за наследство Грачевского длятся уже больше года, в числе претендентов на него – вдова Екатерина, дочери Ксения, Варвара и годовалый сын Филипп (все – от разных браков).

Останкинский суд вторично отказал в получении наследства режиссера его первой жене Галине, с которой Грачевский развелся больше 12 лет назад. Как пояснила Анна, она и Екатерина Белоцерковская решили придерживаться единой концепции.

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«Правда, неизвестно, куда мы движемся, поскольку появляются желающие получить наследство», - приводит слова Анны издание «РИА ФАН» со ссылкой на «СтарХит».

Кроме того, Анна добавила: она вообще не водит дочь Василису на могилу отца, потому что хочет, чтобы для нее папа всегда оставался ангелом хранителем, который всегда рядом.