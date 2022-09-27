Бывшая жена Грачевского не пускает дочь на могилу отца

Младшей наследнице создателя «Ералаша» всего 10 лет.
Борис Грачевский с бывшей женой Анной. Фото: Global Look Press

Борис Грачевский с бывшей женой Анной. Фото: Global Look Press

Экс-супруга Бориса Грачевского Анна рассказала, какой растет его десятилетняя дочь Василиса. По словам женщины, девочка очень похожа на своего знаменитого папу.

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Василиса увлекается танцами и заметно в этом преуспевает. Хореографы студии Todes в ближайшее время планируют перевести ее на более высокий уровень тренировок.

Также звездная наследница отлично ладит с иностранными языками. Она изучает китайский, английский и иврит.

«Я вижу в ней много от Бори, особенно организаторские способности. Она пишет сценарии, сказки, делает постановки. У Василисы всегда много идей», — рассказала Анна StarHit.

Женщина призналась, что ее дочь часто вспоминает про папу. Правда, не посещает его могилу. К такому решение Анна пришла, посоветовавшись с психологом.

«Папа остается для нее прекрасным ангелом-хранителем, который всегда рядом и наблюдает за ней свысока, радуется победам, охраняет и помогает», — рассказала экс-жена Грачевского.

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