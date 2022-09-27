Бывшая жена Грачевского не пускает дочь на могилу отца

Экс-супруга Бориса Грачевского Анна рассказала, какой растет его десятилетняя дочь Василиса. По словам женщины, девочка очень похожа на своего знаменитого папу.

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Василиса увлекается танцами и заметно в этом преуспевает. Хореографы студии Todes в ближайшее время планируют перевести ее на более высокий уровень тренировок.

Также звездная наследница отлично ладит с иностранными языками. Она изучает китайский, английский и иврит.