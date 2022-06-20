Бывшая возлюбленная Баскова оценила отношения музыканта с Плаксиной

По словам Софи Кальчевой, Баскову со своей стороны надо научиться дорожить чувствами близкого человека. Важно, чтобы Плаксина была с ним на одной волне, стала хорошей хозяйкой и надежным другом. Кальчева заметила, что Баскову нужна истинная леди, умеющая любить и быть любимой.

Напомним, что Николай Басков уже не раз признавался, что мечтает встретить свою вторую половинку. Музыкант мечтает о детях.

Источник: МК.ru

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