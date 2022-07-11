Бывшая супруга мужа Маши Распутиной судится с телеканалом из-за передачи с участием певицы

Певица Маша Распутина оказалась в центре скандала. Елена, бывшая жена бизнесмена Виктора Захарова, мужа певицы, подала в суд на телешоу, на котором Маша отвечала на вопросы, связанные с Еленой Захаровой. Вопросы были довольно откровенными, как и ответы.

А потом в эфир пустили заранее записанное видео: на нем Татьяна Устинова, бывшая коллега Захаровой, рассказала, как Елена, будучи бухгалтером, скрыла недостачу, соблазнившись взяткой в размере тысячи рублей и двух бутылок шампанского.

По словам Устиновой, было возбуждено уголовное дело, Захарова получила условный срок и лишилась права заниматься в дальнейшем бухгалтерской деятельностью. Елена Захарова подала иск в суд. В нем она отрицает достоверность информации, озвученной Устиновой, и настаивает на удалении скандального видео с сайта телекомпании.

Кроме того, Елена требует возмещения морального ущерба – миллион рублей. К Маше Распутиной у нее претензий нет, сообщает издание «МК».

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