Бывшая русская жена экс-короля Малайзии отдыхает с сыном на Лазурном Берегу

Россиянка Оксана Воеводина, побывавшая замужем за бывшим королем Малайзии и родившая от него ребенка, вот уже несколько дней отдыхает вместе с малышом во Франции. Они наслаждаются теплой сентябрьской погодой у моря, осматривают Ниццу, Канны и маленькие живописные города.

Исмаилу Леону уже три года, и его мама признается, что ей очень нравится путешествовать вместе с ним. Но уже завтра наступит последний день коротких каникул и маме с сыном пора будет возвращаться домой. В Лондон.

В столицу Великобритании Воеводина и Леон переехали почти год назад. Там Оксана сняла дом, купила машину и устроилась работать инвестиционным консультантом. Малыш в Великобритании начал ходить в детский сад и учить английский язык.

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