Бывшая русская жена экс-короля Малайзии отдыхает с сыном на Лазурном Берегу

Россиянка Оксана Воеводина, побывавшая замужем за бывшим королем Малайзии и родившая от него ребенка, вот уже несколько дней отдыхает вместе с малышом во Франции. Они наслаждаются теплой сентябрьской погодой у моря, осматривают Ниццу, Канны и маленькие живописные города.
Исмаилу Леону уже три года, и его мама признается, что ей очень нравится путешествовать вместе с ним. Но уже завтра наступит последний день коротких каникул и маме с сыном пора будет возвращаться домой. В Лондон.
В столицу Великобритании Воеводина и Леон переехали почти год назад. Там Оксана сняла дом, купила машину и устроилась работать инвестиционным консультантом. Малыш в Великобритании начал ходить в детский сад и учить английский язык.
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Бывший король Малайзии Мухаммад V, который развелся с Оксаной из-за ее прошлого, до сих пор ни разу не видел своего сына. В аккаунте в популярной соцсети, посвященной сыну, девушка рассказывала о том, что мальчику трудно живется без отца. Он не может рассказать про своего папу друзьям в садике, и ему некому подарить открытку, сделанную своими руками ко Дню отца. Такие открытки Леон дарит маме.