Бывшая любовница Тимати расслабилась на пляже топлес в одних стрингах: видео

Екатерина Сафарова много времени проводит за границей. Сейчас звезда шоу «Холостяк» и бывшая возлюбленная Тимати отдыхает в очередном отпуске. Большую часть времени модель проводит на пляжах.

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На своей странице в соцсети Екатерина поделилась новым роликом, который сделала в путешествии. Красотка позировала под летним душем в одних нюдовых стрингах. Чтобы не показать ничего лишнего, она повернулась к камере спиной.