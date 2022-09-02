Бывшая любовница Тимати расслабилась на пляже топлес в одних стрингах: видео

Екатерина Сафарова много времени проводит за границей. Сейчас звезда шоу «Холостяк» и бывшая возлюбленная Тимати отдыхает в очередном отпуске. Большую часть времени модель проводит на пляжах.
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На своей странице в соцсети Екатерина поделилась новым роликом, который сделала в путешествии. Красотка позировала под летним душем в одних нюдовых стрингах. Чтобы не показать ничего лишнего, она повернулась к камере спиной.
Напомним, Сафарова прославилась после участия в шоу «Холостяк», главным героем которого был Тимати. Девушка выиграла проект и получила в финале заветное кольцо.
После завершения съемок рэпер некоторое время встречался с моделью, однако в итоге они расстались на дружеской ноте.