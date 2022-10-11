Бытовуха пришла? 38-летняя Ермакова честно рассказала о жизни после свадьбы с 23-летним мужем

Со второй попытки участница телепроекта «Дом-2» все-таки оформила отношения с Даниэлем Чистовым.
Надежда Ермакова и Даниэль Чистов

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети

38-летняя Надежда Ермакова несколько недель назад сыграла свадьбу с 23-летним Даниэлем Чистовым. Молодые расписались в одном из столичных ЗАГСов. 

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Не секрет, что в прочность их отношений верят далеко не все почитатели телепроекта. Тем более, что Даниэль уже бросал Надю перед свадьбой. Но позже Ермакова все-таки смогла довести до ЗАГСа своего молодого избранника.

Сейчас аккаунт Надежды Ермаковой разрывается от вопросов фолловеров, которые интересуются, как изменилась ее жизнь после бракосочетания и не съела ли их любовь бытовуха. Блогер заверила, что все у них по-прежнему.

«Наши отношения без каких-либо сложностей. Все пока без проблем. Бытовуха нас не съела», — сказала Ермакова.

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