Бытовуха пришла? 38-летняя Ермакова честно рассказала о жизни после свадьбы с 23-летним мужем

Не секрет, что в прочность их отношений верят далеко не все почитатели телепроекта. Тем более, что Даниэль уже бросал Надю перед свадьбой. Но позже Ермакова все-таки смогла довести до ЗАГСа своего молодого избранника.

Сейчас аккаунт Надежды Ермаковой разрывается от вопросов фолловеров, которые интересуются, как изменилась ее жизнь после бракосочетания и не съела ли их любовь бытовуха. Блогер заверила, что все у них по-прежнему.