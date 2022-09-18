«Быть излюбленной властью и получать госнаграды»: Тимати жестко прошелся по Пугачевой после ее высказываний

Известный музыкант и бизнесмен, рэпер Тимати жестко ответил певице Алле Пугачевой после того, как она озвучила свое отношение к происходящему сегодня в мире.
В микроблоге рэпер Тимати поделился мыслями по поводу слов Аллы Пугачевой. Он дал понять, что певица была дружна с властью, когда ей было это выгодно.
«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — написал в микроблоге Тимати.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
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Напомним, Алла Пугачева высказалась после того, как ее мужа, пародиста Максима Галкина* внесли в реестр иноагентов.
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.