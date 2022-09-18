«Быть излюбленной властью и получать госнаграды»: Тимати жестко прошелся по Пугачевой после ее высказываний

Известный музыкант и бизнесмен, рэпер Тимати жестко ответил певице Алле Пугачевой после того, как она озвучила свое отношение к происходящему сегодня в мире.

В микроблоге рэпер Тимати поделился мыслями по поводу слов Аллы Пугачевой. Он дал понять, что певица была дружна с властью, когда ей было это выгодно.