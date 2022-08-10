«Быть!»: 51-летняя Наргиз Закирова станет мамой в четвертый раз

Звезда продемонстрировала округлившийся животик.
Наргиз Закирова

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Певица Наргиз Закирова, которая в последние месяцы обосновалась в Узбекистане, в соцсетях опубликовала новый кадр. На нем она запечатлена со своим молодым мужем. При этом супруг держит звезду за округлившийся животик. Исполнительница, судя по всему, беременна.

Наргиз Закирова с мужем. Фото: соцсети

«Быть!», — кратко подписала кадр Наргиз Закирова.

В комментариях подписчики стали активно поздравлять Закирову со скорым прибавлением в семье. «Какая светлая новость!», «Поздравляю, пусть все пройдет легко!» — пишут пользователи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что у 51-летней Наргиз Закировой есть уже трое детей. Это дочери Сабина и Лейла, а также сын Ауэль. Причем рожала Закирова наследников от разных мужчин.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  