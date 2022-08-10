«Быть!»: 51-летняя Наргиз Закирова станет мамой в четвертый раз

Певица Наргиз Закирова, которая в последние месяцы обосновалась в Узбекистане, в соцсетях опубликовала новый кадр. На нем она запечатлена со своим молодым мужем. При этом супруг держит звезду за округлившийся животик. Исполнительница, судя по всему, беременна.
Наргиз Закирова с мужем. Фото: соцсети
«Быть!», — кратко подписала кадр Наргиз Закирова.
В комментариях подписчики стали активно поздравлять Закирову со скорым прибавлением в семье. «Какая светлая новость!», «Поздравляю, пусть все пройдет легко!» — пишут пользователи.
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Напомним, что у 51-летней Наргиз Закировой есть уже трое детей. Это дочери Сабина и Лейла, а также сын Ауэль. Причем рожала Закирова наследников от разных мужчин.