«Быть!»: 51-летняя Наргиз Закирова станет мамой в четвертый раз

Певица Наргиз Закирова, которая в последние месяцы обосновалась в Узбекистане, в соцсетях опубликовала новый кадр. На нем она запечатлена со своим молодым мужем. При этом супруг держит звезду за округлившийся животик. Исполнительница, судя по всему, беременна.