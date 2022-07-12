«Быстро привыкаешь»: Солнцев рассказал, как в США относятся к людям нетрадиционной ориентации

По словам Солнцева, недавно он послушал интервью юриста из России. Она боится, что ее дети будут оскорблены и унижены, если увидят гей-парад. Женщина искренне беспокоится. «В Америке от гей-парадов никто не лишается чувств. Все живы и здоровы. Люди как хотят проявляют себя. В Лос-Анджеле — рассадник свободы. Происходит проявление разных культур и национальностей. Здесь куст из этих людей. К этому быстро привыкаешь после зажатой и неприветливой Москвы. Здесь все улыбаются и здороваются друг с другом. Если кто-то из политиков и публичных людей будет замечен в дискриминации людей нетрадиционной ориентации — этот человек будет уволен. На него как минимум пристально будут смотреть. Все здесь живут до скучности дружно», — заметил Солнцев.

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Ранее шоумен разместил снимок из мэрии Сан-Франциско. На кадре можно было увидеть, что четыре пары из семи, регистрирующие отношения, однополые.

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