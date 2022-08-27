«Быстро окольцевала»: Миро похвалила новую жену Прилучного

На днях Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу. Лена Миро похвалила актрису, которая всего за несколько месяцев очаровала звезду сериала «Мажор» и получила предложение руки и сердца.

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Также блогерше понравилось, что из-за актрисы Прилучный свел татуировку в виде обручального кольца, которую сделал в браке с Агатой Муцениеце.