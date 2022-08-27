«Быстро окольцевала»: Миро похвалила новую жену Прилучного

На днях Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу. Лена Миро похвалила актрису, которая всего за несколько месяцев очаровала звезду сериала «Мажор» и получила предложение руки и сердца.
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Также блогерше понравилось, что из-за актрисы Прилучный свел татуировку в виде обручального кольца, которую сделал в браке с Агатой Муцениеце.
«Как тут не похвалить молодую жену? Никак. Потому хвалю. Не только за то, что быстро окольцевала, но и за то, что не стала терпеть даже намека на какие-то отношения мужа в прошлом», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Прилучный и Муцениеце прожили в браке десять лет. Пара развелась летом 2020 года.