«Было бы замечательно»: Адель поделилась, сколько хочет детей

Британская певица Адель не планирует останавливаться на одном ребенке. В новом интервью у нее спросили, не планирует ли звезда расширение семьи.

«Я определенно хотела бы еще парочку детей, — поделилась 34-летняя артистка с BBC Radio 4. — Это было бы замечательно. А если нет, то у меня есть Анджело».

Напомним, в 2018–2021 годах певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки, с котором они продолжают воспитывать сына Анджело. Мальчику уже 9 лет.

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Кстати, нынешний бойфренд Адель, спортивный агент Рич Пол в одном из недавних интервью отметил, что он тоже не прочь завести еще детей. У него их, правда, уже трое, но они появились у мужчины в достаточно молодом возрасте. Если судьба подарит ему ребенка от певицы, то он собирается быть более терпеливым папой.

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