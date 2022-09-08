«Было ужасно»: Бородина вспомнила, как поругалась с экс-мужем на глазах у детей

Напомним, Бородина шесть лет жила в браке с Курбаном Омаровым. В августе 2021 года супруги развелись.

Теледива не раскрыла причину разрыва, однако отметила, что ее экс-супруг повел себя непростительно. Позже звезда призналась, что бизнесмен изменял ей.