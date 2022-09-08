«Было ужасно»: Бородина вспомнила, как поругалась с экс-мужем на глазах у детей

Ксения Бородина откровенно ответила на вопросы поклонников. Одна из подписчиц поинтересовалась у ведущей «Дома-2», ссорилась ли она с мужем на глазах у детей. Звезда призналась, что такое было. Тот день стал для нее очень тяжелым.
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«Было... Было ужасно. Я этот день с трудом вытащила из памяти. Долгие разговоры с психологом. Больше нет! Никогда», — поделилась Ксения.
Ксения Бородина ответила на вопрос подписчика. Фото: соцсети
Напомним, Бородина шесть лет жила в браке с Курбаном Омаровым. В августе 2021 года супруги развелись.
Теледива не раскрыла причину разрыва, однако отметила, что ее экс-супруг повел себя непростительно. Позже звезда призналась, что бизнесмен изменял ей.