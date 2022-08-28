«Было украдено и продано за деньги»: в Сети появилось видео сюрприза невесты со свадьбы Беннифер

В социальных сетях стало вирусным видео со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, на котором запечатлено, как невеста поет неизвестную песню своему жениху. Фан-аккаунты певицы стали активно распространять данный ролик, но Джей Ло выступила против этого.

В комментариях под одним из таких постов 53-летняя артистка оставила большое возмущенное высказывание о том, что видео распространили без согласия звездной пары.