«Было украдено и продано за деньги»: в Сети появилось видео сюрприза невесты со свадьбы Беннифер

В социальных сетях стало вирусным видео со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, на котором запечатлено, как невеста поет неизвестную песню своему жениху. Фан-аккаунты певицы стали активно распространять данный ролик, но Джей Ло выступила против этого.
В комментариях под одним из таких постов 53-летняя артистка оставила большое возмущенное высказывание о том, что видео распространили без согласия звездной пары.
«Это было взято без разрешения. И точка, — написала певица. - Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. Я не знаю, откуда вы все это берете, потому что у нас было соглашение о неразглашении, и мы попросили всех ничего не рассказывать о нашей свадьбе. Это наш выбор, чем делиться».
«Все, что я публикую из личного, — на сайте OnTheJLo, и это то, чем я делюсь со своими поклонниками. Тогда, когда готова это сделать. А это видео было украдено без нашего согласия и продано за деньги».
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Фан-аккаунт удалил ролик «из уважения к Беннифер» и поделился новым постом со скриншотом комментария Лопес, который певица лайкнула.
Но видео уже разлетелось по сети. Его можно посмотреть, например, на YouTube-канале западного издания TMZ.