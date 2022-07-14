«Было стыдно за страну»: Запашный назвал Ельцина «пьяной обезьяной»

Как отметил Запашный, тогда в нем преобладал юношеский максимализм. С годами дрессировщик стал более спокойным. Он взвешенно смотрит сегодня на многие вещи.

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Напомним, что Борис Ельцин - советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации. В ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял правительство.