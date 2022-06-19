Было – стало: как выглядит сейчас Алена Рапунцель из «Дома-2», похудевшая после родов на 17 килограмм

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель четырнадцатого марта во второй раз стала мамой. В этот день на свет появился ее сын Святослав.

За время беременности Алена Рапунцель прибавила изрядное количество килограммов. Но поводу своих увеличившихся форм она не переживала, поскольку знала, что у нее довольно силы воли для того, чтобы вернуть прежнюю стройность.

И вот всего через три месяца после родов Алена Рапунцель демонстрирует, что стала тростинкой. В микроблоге она предстала на фото с сыном Святославом на руках, показав субтильную фигуру.