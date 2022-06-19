Было – стало: как выглядит сейчас Алена Рапунцель из «Дома-2», похудевшая после родов на 17 килограмм

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель четырнадцатого марта во второй раз стала мамой. В этот день на свет появился ее сын Святослав.
За время беременности Алена Рапунцель прибавила изрядное количество килограммов. Но поводу своих увеличившихся форм она не переживала, поскольку знала, что у нее довольно силы воли для того, чтобы вернуть прежнюю стройность.
И вот всего через три месяца после родов Алена Рапунцель демонстрирует, что стала тростинкой. В микроблоге она предстала на фото с сыном Святославом на руках, показав субтильную фигуру.
Похудевшая Алена Рапунцель с сыном Святославом. Фото: соцсети
«Смотрю на свои «беременные» фотки и не могу поверить, что выглядела так. За 3 месяца после родов уже сбросила 17 кг и теперь вешу всего 60. Так чувствую себя гораздо уверенней и лучше. Хотя, многие пишут, что и булочкой я была очень милая», - поделилась Алена Рапунцель.
Она добавила, что в идеале хотела бы скинуть еще килограмма три. Но это уже совсем необязательно. Для молодой мамочки двух детей Алена Рапунцель выглядит прекрасно.
Так Алена Рапунцель выглядела через пару дней после родов. Фото: соцсети
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