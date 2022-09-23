Было — стало: как 49-летняя Высоцкая выглядела в первые годы брака с Кончаловским и какой стала

В свои 49 лет жена 85-летнего Андрея Кончаловского выглядит феноменально молодо и ухоженно. Сама Юлия Высоцкая как-то подметила, что отношение к зрелым женщинам в Европе иное, нежели в России. За рубежом никому и в голову не придет оценивать представительниц прекрасного пола по возрастным категориям. Там женщины долго считаются молодыми. И они ощущают, как считает телеведущая, интерес со стороны мужчин.
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Юлия Высоцкая и без макияжа выглядит привлекательно и свежо. Фото: личный архив
Когда Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского, она была еще совсем молоденькой. Пара вместе уже больше 20 лет. За эти годы актриса переняла многое от именитого режиссера, впитала в себя его мировоззрение. Однако, как и в юности, телеведущая все еще привлекательна и свежа. Даже без макияжа и идеальной укладки она выглядит роскошно. Своими генами Высоцкая может гордиться. Возрастные изменения ей не страшны, а морщинки совсем не заметны.