Было — стало: как 49-летняя Высоцкая выглядела в первые годы брака с Кончаловским и какой стала

В свои 49 лет жена 85-летнего Андрея Кончаловского выглядит феноменально молодо и ухоженно. Сама Юлия Высоцкая как-то подметила, что отношение к зрелым женщинам в Европе иное, нежели в России. За рубежом никому и в голову не придет оценивать представительниц прекрасного пола по возрастным категориям. Там женщины долго считаются молодыми. И они ощущают, как считает телеведущая, интерес со стороны мужчин.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».