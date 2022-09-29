«Было бы о ком сожалеть»: Миро высмеяла побег Пугачевой в Израиль

Миро предположила, что Пугачева возвращалась на родину не просто так, а ее спешный отъезд сказал о том, что выполнить намеченные планы не получилось.

«Если Алла и в самом деле улетела, то это означает только то, что ничего она не смогла из того, что хотела. Не получилось», — подытожила блогерша.

Напомним, многие пользователи Сети считают, что Примадонна прилетала в Россию для решения вопросов с недвижимостью и продажи своего баснословно дорогого замка в деревне Грязь.