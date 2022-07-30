«Было нелегко»: Макеева похвасталась дипломами с отличием

Анастасия Макеева родилась и выросла в Краснодаре. После окончания 9 классов она поступила в Гуманитарный лицей при Дворце пионеров, а после - в Музыкальное училище им. Римского-Корсакова на класс «Оперного вокала».

Правда, проучилась там будущая звезда всего один курс. После она решила попытать счастья в Москве.

В 2000 году она стала студенткой Государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ), которое окончила с отличием в 2004-м. Анастасии присвоили квалификацию «Артист, руководитель вокального коллектива, преподаватель».