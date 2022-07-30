«Было нелегко»: Макеева похвасталась дипломами с отличием

Анастасия Макеева родилась и выросла в Краснодаре. После окончания 9 классов она поступила в Гуманитарный лицей при Дворце пионеров, а после - в Музыкальное училище им. Римского-Корсакова на класс «Оперного вокала».
Правда, проучилась там будущая звезда всего один курс. После она решила попытать счастья в Москве.
В 2000 году она стала студенткой Государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ), которое окончила с отличием в 2004-м. Анастасии присвоили квалификацию «Артист, руководитель вокального коллектива, преподаватель».
Параллельно, будучи студенткой третьего курса, Макеева решила поступить в ГИТИС.
«Признаюсь, это было очень нелегко – учиться параллельно в двух учебных заведениях, да еще и работать. Но я очень целеустремленная, как вы знаете, и смогла это сделать, причем весьма успешно. В 2007 году я закончила ГИТИС тоже с отличием. Мне была присвоена квалификации «Артист драматического театра и кино» по специальности «Актерское искусство». Так я стала не только дипломированной певицей, но и артисткой», - написала Макеева в своей соцсети.
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Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева заявила, что хочет получить еще один диплом. Актриса решила выучиться на психолога.