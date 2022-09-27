«Было много клиентов за границей»: Сафронов пожаловался на безденежье

Знаменитости не раз признавались, что за последние пару лет их доходы заметно упали. Не стал исключением и Никас Сафронов. Художник признался, что раньше продавал свои работы в Европу, а сейчас лишился этой возможности.
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«Раньше у меня было много клиентов за границей, я активно продавал свои работы в Европе. Сейчас по известным причинам это делать не могу. Я лишился весьма ощутимого заработка», — поделился Никас с Prozvezd.
Сафронов не стал отчаиваться и просто расширил свою творческую деятельность. Он начал устраивать мастер-классы, творческие вечера, давать лекции и участвовать в выставках.
Работы именитого художника появились на посуде, ювелирных изделиях и вещах.
«Это тоже дает определенную прибыль, потому что у меня есть уже наработанное имя в мире профессионалов. Заработать на живописи сейчас мало кому удается», — рассказал Сафронов.