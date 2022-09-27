«Было много клиентов за границей»: Сафронов пожаловался на безденежье

Знаменитости не раз признавались, что за последние пару лет их доходы заметно упали. Не стал исключением и Никас Сафронов. Художник признался, что раньше продавал свои работы в Европу, а сейчас лишился этой возможности.

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