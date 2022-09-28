Было и стало: как Юлия Белая из «Дома-2» выглядела десять лет назад и какой стала сейчас

Юлии Белой на днях исполнилось 34 года. Девушка всегда любила эксперименты с внешностью. Юлия бессчетное количество раз меняла цвет и длину волос.

Так, недавно она носила экстремально-длинные локоны по колено. А накануне показала новое преображение. Юлия Белая стала блондинкой с вьющимися волосами.