Было и стало: как Юлия Белая из «Дома-2» выглядела десять лет назад и какой стала сейчас

В Сети появились архивные снимки бывшей участница «Дома-2» Юлии Белой. В кадре, сделанном в 2012 году, она предстала 24-летней девушкой.
Юлия Белая тогда выглядела несколько иначе, чем сейчас. Черты ее лица были куда более плавными, губы не такими пухлыми, брови — не такими идеальными и широкими.
Юлия Белая сейчас и десять лет назад. Фото: соцсети
Юлии Белой на днях исполнилось 34 года. Девушка всегда любила эксперименты с внешностью. Юлия бессчетное количество раз меняла цвет и длину волос.
Так, недавно она носила экстремально-длинные локоны по колено. А накануне показала новое преображение. Юлия Белая стала блондинкой с вьющимися волосами.
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Напомним, на «Дом-2» Юлия Белая пришла впервые в марте 2019 года, когда ей было уже тридцать лет. Второй приход состоялся весной 2022 года. Сейчас Белая не является участницей телестройки.
Сейчас Юлия Белая выглядит так. Фото: соцсети