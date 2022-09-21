Было до Орбакайте! Бывший зять Пугачевой вспомнил свой первый интимный опыт

Владимир Пресняков – младший стал гостем в студии YouTube-проекта «Ваша Наташа». Так, музыкант дал интервью собственной жене-«фабрикантке». Разговор зашел и о первом интиме. Оказывается, что певец довольно рано потерял невинность. И это было еще задолго до Кристины Орбакайте.

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О том опыте бывший зять Аллы Пугачевой вспоминает с содроганием. Владимир Пресняков – младший дал понять, что никак не ожидал того, что у его партнерши в самый ответственный момент спадет парик с головы. Тогда-то юноша и понял, насколько «перезрелая» женщина ему досталась.

«Я очень рано стал мужчиной, и ты знаешь об этом. Мой путь быть жутким и сложным. Конечно, я сделаю все, чтобы мои дети, наши дети, вели себя правильно в этом отношении. Тяжело было то, что в первом моменте у нее спал парик. Мне было 14. А когда у нее спал парик, я понял, что ей лет сто. Она была из доступных», — уточнил Пресняков.

В ответ Наталья Подольская со смехом попросила мужа не обижать женщин, дав понять, что она с ним еще «разберется».