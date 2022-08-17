«Были конфликты по поводу двойных групп»: почему Кузнецов жалел об уходе из «Ласкового мая»

Как отмечал Кузнецов, естественно, что были разногласия с продюсером Андреем Разиным. «Были конфликты по поводу двойных групп. По поводу клонов», — рассказывал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. В какое-то время по стране одновременно гастролировало 67 музыкальных коллективов.