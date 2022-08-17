«Были конфликты по поводу двойных групп»: почему Кузнецов жалел об уходе из «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов в программе «Моя правда. Золото и проклятья «Ласкового мая» отмечал, что очень сожалел об уходе из музыкальной команды в 1989 году на пике ее популярности.
«Причин, конечно, много. Не надо было мне тогда уходить. Я сейчас жалею об этом. А на тот момент захотелось создать свой коллектив, поэтому ушел. Мы отработали в Красноярске много концертов, и я сказал, что ухожу создавать новый коллектив».
Как отмечал Кузнецов, естественно, что были разногласия с продюсером Андреем Разиным. «Были конфликты по поводу двойных групп. По поводу клонов», — рассказывал Сергей Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. В какое-то время по стране одновременно гастролировало 67 музыкальных коллективов.