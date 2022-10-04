«Были холопами, стали рабами»: «сбежавшая» из России Пугачева звонко «прихлопнула» недругов за хейт

Алла Пугачева прервала молчание после слухов о том, что она вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой покинула Россию. В СМИ писали, что Примадонна на частном джете улетела в Израиль. Поговаривают, что певица возвращалась на родину только для того, чтобы выставить подмосковный замок в деревне Грязь на продажу и забрать документы детей из элитной гимназии. Похоже, что двойняшки Гарри и Лиза будут учиться за границей.

Эти слухи Алла Борисовна опровергать не стала, заявив, что ей также ненавистны те люди, которым она набила оскомину.

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