«Были «Интерны», а потом «Текст»: Андреасян объяснил, почему карьера Асмус резко пошла в гору

Режиссер Сарик Андреасян в интервью «Вокруг ТВ» объяснил, почему карьера актрисы Кристины Асмус резко пошла в гору.
«Помните скандал, который был с Кристиной Асмус после фильма «Текст». У нас консервативная страна. Миллионы людей ей написали: «Ты же мать». И другие актрисы подумали: «Зачем нам с мужем дома ругаться. Или как маме в глаза смотреть». Мы все люди и все это понимаем».
Как отметил Андреасян, Кристина смелая и она молодец. «Она приняла этот хейт. И у нее началась карьера. Были «Интерны», а потом «Текст». Между этим не было ничего», - заявил Сарик Андреасян.
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Напомним, что в фильме «Текст» была обнаженная сцена с Кристиной Асмус. Она вызвала широкий общественный резонанс.