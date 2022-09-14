«Были «Интерны», а потом «Текст»: Андреасян объяснил, почему карьера Асмус резко пошла в гору

Как отметил Андреасян, Кристина смелая и она молодец. «Она приняла этот хейт. И у нее началась карьера. Были «Интерны», а потом «Текст». Между этим не было ничего», - заявил Сарик Андреасян.

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Напомним, что в фильме «Текст» была обнаженная сцена с Кристиной Асмус. Она вызвала широкий общественный резонанс.