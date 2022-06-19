«Была ужасно зажатая»: Кошмал вспомнила начало съемок с Добронравовым в «Сватах»

Анна Кошмал в одном из своих интервью призналась, что съемки в сериале «Сваты» помогли ей поверить в то, что она может состояться как актриса. И это при том, что особого образования, не считая актерских курсов, у юной звездочки не было. Но это не помешало ей обойти остальных претенденток на роль Жени Ковалевой.

Оказавшись на съемочной площадке «Сватов», Анна поняла, что ее окружают известные актеры, мастера своего дела. Естественно, Кошмал чувствовала себя немного скованно. На выручку ей пришел именно Федор Добронравов. Он, можно, сказать взял девушку под свое отеческое крылышко.

По словам Анны, поначалу актерский труд давался ей невероятно сложно. Первый день - настоящая каторга. К тому же Кошмал очень переживала из-за того, что ее окружали опытные актеры. Но знакома она была только с Федором Добронравовым и то заочно, видела его в сериалах, когда была еще ребенком.

Кошмал удивило то, как приветливо ее встретил коллектив. Для Анны это стало сюрпризом. Она не ожидала, что партнеры по съемочной площадке будут делиться с ней своими секретами мастерства.

«Добронравов научил меня многим элементарным вещам. Ведь поначалу я была ужасно зажата, двигалась неуклюже, как деревянная, натыкалась на стулья и от этого еще сильнее смущалась», - вспоминала актриса.

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