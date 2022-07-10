«Была убеждена, что не пройду»: Анна Кошмал чуть не пролетела мимо «Сватов»

Анна Кошмал сомневалась в своих актерских данных, считая, что она вполне может пролететь мимо «Сватов». Девушка полагала, что на роль Жени Ковалевой возьмут другую актрису, более опытную.

Однако режиссеры настояли на том, чтобы повзрослевшую внучку Ивана и Валюхи Будько сыграла та, за плечами которой нет больших ролей, а значит и целого арсенала актерских приемов. На эту роль идеально подошла Анна Кошмал.

Позже, поняв задумку продюсеров, актриса говорила о том, что на роль Жени Ковалевой пытались найти девушку, не имеющую большого опыта для того, чтобы персонаж имел более естественные черты, без наигранности.

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«После нескольких раундов осталось три девочки, в том числе и я. Я чувствовала себя очень странно – была убеждена, что не пройду, что возьмут другую девочку из нашей команды», - говорила Анна Кошмал о своем кастинге на «Сватах».

Какого же было удивление актрисы, когда ее пригласили на роль Жени Ковалевой. Она сразу же позвонила своему отцу, который был большим поклонником «Сватов», чтобы похвастаться своим успехом. Актриса понимала, что вытянула счастливый билет.

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