«Была совсем ребенок»: Алиса Вокс рассказала о домогательствах

Алиса Вокс рассказала о том, что в юном возрасте до нее домогался режиссер детского сериала. Артистка тогда была еще несовершеннолетней.
«Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть», - рассказала Вокс в беседе с NEWS.ru.
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После того, как Алиса высказалась в адрес обидчика, тот подал на нее в суд. Но разбирательство Вокс проиграла и выплатила 500 тысяч рублей.