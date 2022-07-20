«Была совсем ребенок»: Алиса Вокс рассказала о домогательствах

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

После того, как Алиса высказалась в адрес обидчика, тот подал на нее в суд. Но разбирательство Вокс проиграла и выплатила 500 тысяч рублей.