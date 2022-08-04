«Была никому не нужна»: продюсер дал совет Лорак, как реабилитироваться и восстановить карьеру

Певица Ани Лорак залегла на дно после событий конца февраля и никак не обозначила свою позицию. Известный продюсер Леонид Дзюник считает, что она поступает неправильно, продолжая молчать. Просто попала под влияние не тех людей и сейчас совершает большую ошибку.

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Дело в том, что Лорак своей блестящей карьере обязана именно России. На родине ее не принимали, и Дзюник напомнил, как это было.

«Эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее ссаными тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать. Почему же у нее сейчас язык в ж… затянуло?» - цитирует продюсера StarHit.

Дзюник советует певице выйти из тени и поддержать происходящее, а также отправиться с концертами в точки соприкосновения интересов. Это, по его мнению, спасет ее карьеру.