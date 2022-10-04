«Была когда-то такая певица»: Миро призвала забыть о Пугачевой

Очередной отъезд за границу Аллы Пугачевой наделал много шума. По мнению Лены Миро, общественность уделила слишком много внимания побегу Примадонны из России.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Блогерша отметила, что поклонникам и журналистам давно пора забыть об артистке, которая много лет не выступает и не дает концертов.