«Была когда-то такая певица»: Миро призвала забыть о Пугачевой

Очередной отъезд за границу Аллы Пугачевой наделал много шума. По мнению Лены Миро, общественность уделила слишком много внимания побегу Примадонны из России.
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Блогерша отметила, что поклонникам и журналистам давно пора забыть об артистке, которая много лет не выступает и не дает концертов.
«Была когда-то такая певица Пугачева, сейчас не поет. А где она не поет, какая разница? Слишком много внимания — это тоже плохо. О Пугачевой давно пора всем забыть», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, многие пользователи Сети считают, что Алла Борисовна покинула Россию навсегда.
Звезда выставила на продажу свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь, а также забрала из школы документы детей. По неподтвержденным данным, сын и дочь Пугачевой теперь будут учиться в Израиле.